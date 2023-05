Pe 9 mai, Junii Sibiului si Teatrul de Balet Sibiu celebreaza Ziua Europei, promovandu-i identitatea in contextul multiculturalitatii si al unitatii in diversitate. Spectacolul, intitulat sugestiv "Europa canta si danseaza", aduce in atentia publicului folclor romanesc, cantece si dansuri populare ale sarbilor, maghiarilor, germanilor, bulgarilor si italienilor si momente de balet.Sibienii sunt asteptati sa marcheze Ziua Europei pe ritmuri traditionale si de dans clasic ori balet. Astfel, ... citeste toata stirea