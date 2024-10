Spectacol folcloric de gala la Festivalul "Esara Oltului in Produse si Traditii"

Editia de toamna din acest an a Festivalului "Esara Oltului in Produse si Traditii" va aduce in fata participantilor un spectacol folcloric extraordinar, ce va completa, mai mult decat nimerit, evenimentul dedicat gospodarilor si producatorilor din zona.Duminica, 20 octombrie, incepand cu ora 10, pe scena ce va fi amplasata in zona de desfasurare a evenimentului vor evolua artisti vocali si instrumentisti, grupuri folclorice si ansambluri ce vor asigura un spectacol folcloric de inalta tinuta. ... citește toată știrea