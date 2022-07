Spectacol grandios in Piata Mare din Sibiu: dans aerian si muzica simfonica la final de FITS 2022

Filarmonica de Stat Sibiu va sustine concertul de inchidere a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, duminica, 3 iulie, incepand cu orele 22.00, in Piata Mare.O colaborare intre compania Aerial Strada (Spania/Argentina) si Filarmonica de Stat Sibiu, "Project Sylphes feat. Orchestra" incununeaza cel mai mare eveniment dedicat artelor spectacolului din Romania. Timp de 50 de minute, publicul va urmari cu sufletul la gura evolutia dansatorilor in aer, in timp ce muzicienii ... citeste toata stirea