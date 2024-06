Spectacole sold out si dansuri contemporane asiatice captivante in a patra zi de FITS

Spectacole de teatru memorabile, circ si dans contemporan, muzica gospel, dar si multe alte momente de exceptie, toate acestea au fost ingredientele zilei de ieri, cea de-a patra zi de FITS, unul dintre cele mai mari si importante festivaluri de teatru si artele spectacolului din lume.Neintelegerea de Albert Camus in regia lui Bobi Pricop a provocat si emotionat deopotriva audienta aflata in Sala Mare a Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu. Spectacolul aduce in fata publicului una ... citește toată știrea