Spectacole sustinute de Microstagiunea Sectiei Germane de la TNRS. Care este programul

In a doua conferinta a TNRS din acest an, dedicata Microstagiunii Sectiei Germane a Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu, s-au prezentat punctual cateva dintre evenimentele care vor avea loc in aceasta saptamana. Conferinta a fost sustinuta de Constantin Chiriac, directorul general al TNRS, si Hunor Horvath, seful Sectiei Germane a TNRS.Microstagiunea Sectiei Germane a devenit deja o traditie a teatrului datorita spectacolelor din ultimul an, avand scopul de a ajunge cat mai aproape de ... citește toată știrea