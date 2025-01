Spiritele rele, alungate din Agnita, cu bice si clopote

Asociatia "Breasla lolelor" a organizat cea de a XVIII-a editie a traditionalului eveniment "Fuga lolelor" care alaturi de celelalte manifestari culturale: Cant si joc pe Hartibaci, Zilele Culturale ale orasului Agnita, Dansul generatiilor, Concursul de colinde etc. confera acestui oras o identitate culturala specifica.Istoria veche a acestui obicei este mentionata de scriitoarea Thusnelda Henning Herman in romanul "Plugul de lemn", a carui actiune are loc in jurul anului 1848, si autoarea ... citește toată știrea