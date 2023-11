Cu un punctaj de 98.28%, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a fost acreditat de ANMCS in ciclul al II-lea de acreditare, potrivit Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) nr. 419, emis in data de 2 noiembrie 2023."Ne bucuram ca ANMCS, autoritatea de acreditare in domeniu, cel mai inalt for national pentru acreditarea unitatilor sanitare, ne-a apreciat aproape de nivelul maxim eforturile pe care le-am depus pentru a indeplini obiectivele ... citeste toata stirea