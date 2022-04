Spitalul de Urgenta Sibiu are 37 de sectii, dar asigura linie de garda permanenta doar in 15

Nu de putine ori pacientii care au ajuns in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean Sibiu au reclamat faptul ca in anumite sectii ale celei mai mari unitati medicale din judet nu exista medic de garda. Motivul este organizarea garzilor nu in functie de sectiile Spitalului, ci de specializari. Exista medici care efectueaza serviciul de garda fizic, dar si linii de garda efectuate la domiciliu. In acest din urma caz, medicii sunt chemati de acasa daca apar situatii grave in care ... citeste toata stirea