Spitalul Judetean Sibiu iti cere sa il sustii redirectionand 3,5% din impozitul pe venit

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu transmite ca va continua "sa colaboreze alaturi de partenerii sai de nadejde pentru a imbunatati constant calitatea actului medical si confortul pacientilor". Unul dintre principalii sustinatori ai acestui demers este Asociatia "Impreuna pentru Sanatate", care are ca obiectiv strangerea de fonduri si resurse pentru sprijinirea activitatii spitalului sibian. Ca in fiecare an, conducerea unitatii medicale invita sibienii sa se alature marii echipe a SCJU ... citește toată știrea