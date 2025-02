Sprijin financiar de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri mici

Coalitia a decis, in cadrul unei sedinte din aceasta dimineata, sa acorde un sprijin financiar unic de 800 de lei pensionarilor cu pensii de pana la 2.574 de lei. Aceasta masura vizeaza aproximativ 2,5 milioane de pensionari si are ca scop sprijinirea celor cu venituri reduse in fata cresterii costurilor de trai.Suma va fi distribuita in doua transe: prima in luna aprilie si a doua in a doua parte a anului. Detaliile exacte privind datele de plata si modalitatea de distribuire urmeaza ... citește toată știrea