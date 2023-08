Serviciul Stare Civila se muta partial si temporar de pe b-dul Victoriei in Piata Mica nr. 22.Lucrarile de modernizare a sediului Primariei Sibiu de pe bulevardul Victoriei nr. 1-3 incep de luni, 21 august. In acest context si pentru a nu perturba relatia cu cetatenii, serviciile publice care isi desfasoara activitatea in aceasta cladire se vor muta temporar, pentru aproximativ un an, in sediul din Piata Mica nr. 22.Astfel, urmatoarele ghisee ale Serviciului Stare Civila se vor muta de luni, ... citeste toata stirea