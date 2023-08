De la jumatatea lunii viitoare, avrigenii si vizitatorii orasului vor putea admira vechea statuie a lui Gheorghe Lazar din Piata Mare a Sibiului, in parculetul "La Castani", situat in imediata apropiere a centrului localitatii. Zona unde va fi amplasata statuia se afla in plin proces de reamenajare, iar in 17 septembrie, cand se implinesc 200 de ani de la trecerea la cele vesnice a marelui inaintas, se va desfasura festivitatea de dezvelire a monumentului."Statuia carturarului avrigean ... citeste toata stirea