Statuia lui Stefan cel Mare, noua atractie a orasului Copsa Mica

Joi, 14.04.2022, in orasul Copsa Mica (la intrarea dinspre Sibiu) am asistat la un eveniment cultural in cadrul caruia dezvelirea statuii lui Stefan cel Mare, realizata din bronz de cunoscutul sculptor sibian Ioan Candea, a fost momentul asteptat cu cel mai mare interes.Au fost prezenti primarul orasului Copsa Mica, Daniel Tudor Mihalache, beneficiarul lucrarii, criticul de arta Olimpia Tudoran Ciungan, primarul orasului Stefan Voda din Republica Moldova, Vladislav Cociu (infratit cu orasul ... citeste toata stirea