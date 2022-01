Statul Roman va primi alte 2 miliarde de euro prin PNRR

Statul Roman va primi aproximativ 2 miliarde de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Conform Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, joi, odata cu intrarea in vigoare a Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) intre Comisia Europeana si Romania, va fi virata suma aferenta prefinantarii din componenta de imprumut, in cuantum de 1.942.479.890 euro, reprezentand 13% din valoarea totala a imprumutului.Aceasta suma vine in completarea primei ... citeste toata stirea