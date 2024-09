Stefano Travaglia revine la BCR Sibiu Open pentru un nou titlu ATP

La trei ani distanta dupa finala castigata pe terenul central al Tenis Club Pamira in fata australianului Thanasi Kokkinakis, scor 7-6 (4), 6-2, Stefano Travaglia revine la BCR Sibiu Open pentru a cuceri un nou titlu. Travaglia este cel mai important jucator care participa la editia din acest an, anunta organizatorii.Turneul debuteaza duminica, 15 septembrie, la ora 10:00, cu meciurile din calificari, in care vor evolua si cativa jucatori romani precum si sibienii legitimati la Tenis Club ... citește toată știrea