Stoc de vaccin antiviperin, la Spitalul Judetean de Urgenta Sibiu

Viperele sunt tot mai prezente in zona montana a Sibiului. Salvamontistii sibieni au avertizat ca in urma patrularilor facute in zona Paltinisului au fost observate cateva vipere. Persoanele care au ghinionul sa fie muscate de vipera au o singura sansa: sa ajunga de urgenta la spital, unde li se poate administra serul antiviperin,Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean Sibiu au declarat, pentru Tribuna, ca nu sunt probleme in ceea ce priveste stocul de vaccin antiviperin."Exista doua doze ... citeste toata stirea