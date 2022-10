Strada Octavian Goga din SIbiu, portiunea dintre str. Nicolaus Olahus si str. Titu Maiorescu, va fi inchisa sambata, intre orele 07.00 - 17.00, anunta Primaria Sibiu.Masura a fost luata la solicitarea firmei CON-A, constructorul angajat pentru modernizarea Stadionului Municipal, acesta urmand sa execute lucrari de bransare a Stadionului la reteaua de gaz."Avand in vedere ca se va interveni atat in carosabil, cat si in trotuar, ... citeste toata stirea