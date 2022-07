Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului 2030, in dezbatere publica

Consiliul Judetean Sibiu a parcurs etapele pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a Judetului Sibiu - 2030, realizata in cadrul proiectului "Sustenabilitate. Inovare. Bunastare. Incluziune sociala. Unitate. Sibiu - Strategia 2030", finantat din fonduri europene, prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA). In acest context, Consiliul Judetean Sibiu anunta cetatenii ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 2030, se afla in ... citeste toata stirea