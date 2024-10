Strazile Stejarului, Fagului si Paltinului din Talmaciu vor fi modernizate

Trei strazi din cartierul Armeni I al orasului Talmaciu (Stejarului, Fagului si Paltinului) vor intra, in perioada urmatoare, in proces de modernizare.Documentatia tehnica, principalii indicatori tehnico - economici si demararea procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in Cartier Armeni I - strada Stejarului, strada Fagului, strada Paltinului" au fost aprobate in cadrul ultimei sedinte ordinare a Consiliului Local al orasului Talmaciu, prin ... citește toată știrea