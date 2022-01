Studiu - Gaura neagra din Galaxie este haotica si imprevizibila

Un nou studiu arata faptul ca Gaura neagra din Galaxia noastra este foarte imprevizibila si haotica.Gaura neagra supermasiva din centrul galaxiei noastre este haotica si imprevizibila, iar eruptiile sale sunt foarte neregulate atat zilnic, cat si pe termen lung, a dezvaluit un nou studio, informeaza The Jerusalem Post.Concluziile acestui studiu au fost publicate in revista academica de specialitate "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society''.Gaurile negre supermasive se afla in ... citeste toata stirea