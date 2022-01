Studiu - Rapelul cu Johnson&Johnson, eficacitate de peste 80 la suta in prevenirea spitalizarii

Un nou studiu realizat in Africa de Sud, arata ca rapelul cu vaccinul anti-COVID-19, Johnson&Johnson, are o eficacitate de 85 la suta in prevenirea spitalizarii.Seful Consiliului de Cercetare Medicala din Africa de Sud (SAMRC), Glenda Gray, a prezentat, vineri, concluziile unui studiu al SAMRC despre cel de-al patrulea val COVID-19, care a fost determinat de noua varianta Omicron, scrie Reuters."Am vazut o eficacitate a vaccinului de 85% si am observat ca eficacitatea se mentine timp de pana ... citeste toata stirea