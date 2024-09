Sudul judetului intra sub cod portocaliu de ploi. Care sunt recomandarile ISU

Sudul judetului Sibiu, in zona de munte, intra de duminica, pana luni, sub cod portocaliu de ploi. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare valabila in intervalul 29 septembrie, ora 10:00 - 30 septembrie, ora 12:00 .In acest interval in zonele amintite se preconizeaza ca vor fi perioade cu ploi torentiale si abundente, in intervale scurte de timp si prin acumulare cantitatile de apa ajungand la 50-90 l/mp si izolat la peste 100 l/mp."Pentru optimizarea actiunilor de ... citește toată știrea