Un localnic din Gura Raului ne-a sesizat luni, 17 aprilie, telefonic, ca in barajul de acumulare din apropierea localitatii n-a vazut, de ani de zile, un nivel atat de scazut al apei.Pentru a verifica informatia si a nu intra inutil in panica, ne-am adresat, ieri, domnului ing. Alexandru Bars, directorul Sistemului de gospodarire a apelor Sibiu."Nu sunt nici un fel de motive de ingrijorare. Uitati, eu sunt in birou acum si am in fata graficul dispecer, care este biblia noastra, si care ne ... citeste toata stirea