Suntem in stare de alerta epidemica. Daca va fi declarata epidemie se vor impune restrictii

Emiterea unui ordin de ministru pentru declararea epidemiei de gripa ar insemna noi restrictii, astfel ca ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca va emite o instructiune care se va referi la o stare de alerta epidemica."Legea 95 imi permite sa adopt o instructiune privind o stare de alerta epidemica pentru ca declararea epidemiei pe baza unui ordin de ministru ne-ar pune intr-o situatie - exista o lege adoptata in timpul pandemiei, legea 136 - in care sa avem restrictii. Ati ... citeste toata stirea