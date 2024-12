"Suprarealismul, dincolo de granite", la Muzeul de Arta Contemporana

Muzeul de Arta Contemporana are deschisa, pana sambata, 7 decembrie, singura expozitie romaneasca dedicata anul acesta suprarealismului.In cadrul expozitiei "Suprarealismul, dincolo de granite", sibienii pot vedea lucrari ale artistilor Dali, Man Ray, Giacometti si De Chirico sau cromolitografii de Man Ray, linogravuri de Pablo Picasso, lucrari in tehnica mixta de Salvador Dali, litografii de Alberto Giacometti si de Giorgio de Chirico, dar si lucrari in creion pe hartie de Victor Brauner. ... citește toată știrea