Sura Culturala si comunitatea din Gusterita, sustinute de Crucea Rosie

Crucea Rosie Sibiu deruleaza o ampla campanie umanitara in Gusterita unde a distribuit peste zece tone de articole de imbracamite, incaltaminte, jucarii, sucuri dar si mobilier pentru Sura Culturala."Primul popas in Gusterita a fost la Sura Culturala unde am dus mobilier necesar activitatiilor pe care Parintele Ionita le desfasoara aici cu atata dedicare si implicare pentru comunitatea locala. Suntem foarte impresionati de activitatea realizata de domnia sa pentru familiile vulnerabile si