Suspect de inselaciune cu apartamente de inchiriat, retinut la Sibiu

Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu anunta ca a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat recidivist acuzat de inselaciune si inselaciune in forma continuata.Conform probelor administrate, inculpatul a indus in eroare mai multe persoane pretinzand ca are de inchiriat un apartament pe str. Ostirii din Sibiu, cu ocazia incheierii unor contracte scrise, desi acest lucru era fals, intrucat inculpatul locuia efectiv in apartamentul respectiv si nu avea intentia reala de ... citește toată știrea