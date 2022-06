Suspect intr-un caz de furt, din Sibiu, surprins de camerele de luat vederi in timp ce goleste cardurile victimei

Politia Judeteana Sibiu cere sprijinul populatiei pentru a identifica un tanar banuit ca a jefuit, in urma cu un an, o persoana pe peronul garii si apoi i-a luat banii de pe cardurile furate. La Politia Municipiului Sibiu se afla in lucru o ancheta penala legata de comiterea unui furt calificat, urmat de operatiuni financiare frauduloase si accesarea ilegala a unui sistem informatic. Totul a inceput in urma cu un an. In noaptea de 25/26 iulie 2021, in timp ce se afla in zona Statiei CFR din ... citeste toata stirea