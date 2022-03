Taiat pe fata si corp de vecin. Conflict sangeros, in plina strada, de Ziua Femeii, in Sibiu VIDEO

Un conflict mai vechi intre doi locatari ai aceluiasi imobil s-a incheiat de Ziua Femeii cu lovituri de cutit, in municipiul Sibiu. In urma agresiunii, unul dintre barbati a ajuns la spital, cu multiple plagi. Incidentul sangeros a avut loc pe o strada cu vile din Sibiu. Martori oculari sustin ca cei doi vecini au discutat in contradictoriu minute in sir, pana cand unul dintre ei a scos un cutit si l-a taiat pe celalalt pe fata si corp. Potrivit informatiilor furnizate de purtatoarea de cuvant ... citeste toata stirea