Talmaciu - conditii meteo nefavorabile, vant puternic si situatii neprevazute

In cursul zilei de vineri, vantul ce a suflat cu putere deosebita in zona Talmaciului a provocat o serie de probleme retelei de distributie a energiei electrice si ca urmare, in mai multe locuri din oras alimentarea a fost intrerupta.Numarul avariilor semnalate a fost numeros, cea mai importanta dintre acestea fiind incendiul izbucnit la transformatorul electric amplasat in perimetrul Uzinei de Apa a orasului.Tarziu, dupa miezul noptii, primarul Talmaciului, Ioan Oancea, a postat un mesaj