Tanar din Nepal, cautat de politie dupa ce a disparut din Sibiu

Politistii sibieni cauta un barbat de 24 de ani, cetatean din Nepal, care a plecat de la domiciliul din municipiul Sibiu intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni.In cursul zilei de sambata, politistii sibieni au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca, joi, in jurul orei 16:00, angajatul sau, Khatai Indraraj, in varsta de 24 de ani, cu permis de sedere in municipiul Sibiu, a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni.Tanarul are 1,55 metri inaltime, 55 de kg, ... citeste toata stirea