Tanar gasit spanzurat in curtea unui imobil din municipiul Sibiu

Un tanar de 19 ani, din judetul Bacau, a fost gasit spanzurat in curtea unui imobil din municipiul Sibiu. Politistii au deschis o ancheta in acest caz."La data de 6 ianuarie a.c., in jurul orei 02.00, prin apel 112, Politia Municipiului Sibiu a fost sesizata cu privire la faptul ca un tanar in varsta de 19 ani a decedat intr-un imobil din municipiul Sibiu. La locul indicat s-au deplasat politisti si echipaje medicale, ... citește toată știrea