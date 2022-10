Targul de Craciun din Sibiu se deschide fara restrictii, dar cu grija pentru energie

A 15-a editie a Targului de Craciun din Sibiu are loc anul acesta intre 11 noiembrie 2022 si 2 ianuarie 2023, in Piata Mare din Sibiu, fara niciun fel de restrictii, dupa anii pandemiei. Sunt anuntate ateliere pentru copii, colturi instagramabile, photocornere si atmosfera autentica de Craciun.Dupa doi ani in care Targul de Craciun din Sibiu a fost nevoit sa isi restranga partial activitatea din cauza pandemiei, in aceasta iarna Sibiul va primi evenimentul din nou in intreaga lui splendoare ... citeste toata stirea