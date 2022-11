Targul de Craciun se deschide vineri la Sibiu. Editia cu cel mai mare numar de casute

Cea de-a 15-a editie a Targului de Craciun din Sibiu incepe vineri si va dura pana in 2 ianuarie 2023, in Piata Mare din Sibiu, fiind cea mai mare editie de pana acum, cu 120 de casute, potrivit organizatorilor.Deschiderea oficiala va avea loc la ora 19:00, cand se va porni s iluminatul festiv in centrul istoric si vor porni si proiectiile pe cladirile din Piata Mare.Dintre expozanti, 30 la suta dintre expozanti sunt noi, iar cei selectati provin din 20 de judete ale tarii.Pentru casutele ... citeste toata stirea