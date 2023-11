Sambata si duminica (4 - 5 noiembrie 2023), intre orele 10 si 17, cortulmare de evenimente amplasat in cadrul complexului baroc PalatulBrukenthal Avrig va gazdui editia de toamna din acest an a Targului deNunti Brukenthal, unul dintre cele mai importante evenimente de profilorganizate in Transilvania.Persoanele ce se pregatesc pentru cea mai importanta petrecere din viatalor, dar si cei interesati de organizarea unor alte evenimente private(petreceri aniversare, petreceri de firma, ... citeste toata stirea