Targul de Pasti de la Sibiu revine in Piata Mare. Oua incondeiate, cadouri si trenulet turistic

Sibienii si turistii se vor putea bucura anul acesta de Targul de Pasti, care se va organiza in Piata Mare din Sibiu, in perioada 15 - 26 aprilie 2022. Evenimentul revine in principala piata publica a orasului dupa trei ani de absenta din cauza pandemiei de coronavirus, dupa ce Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Sibiu a avizat favorabil desfasurarea Targului de Pasti, in Piata Mare, in perioada 15.04.2022 - 26.04.2022.Standurile vor oferi ... citeste toata stirea