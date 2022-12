Targul din Piata Mare, magnet in prima si a doua zi de Craciun

Targul de Craciun a fost locul in care sibienii si oaspetii care s-au aflat in oras de Sarbatori au venit in numar mare, atat in prima cat si in a doua seara de Craciun. Fie ca au vrut sa alunece pe gheata patinoarului, sa priveasca Sibiul de la inaltime, din roata amplasata in Piata Mare sau au sorbit vin fiert, ceai ori cafea pentru a se incalzi, sibienii si turistii au umplut kilometrul zero al orasului din aceasta perioada. Mai in gluma, mai in serios, unii dintre turistii veniti din alte ... citeste toata stirea