Targul Olarilor revine la Sibiu, in 3 si 4 septembrie

Considerat drept cel mai longeviv eveniment cultural al Sibiului, cea de-a 56-a editie a Targului Olarilor se va desfasura in 3 si 4 septembrie in Piata Mare.Ca de obicei, vor fi expuse oale, ulcele, farfuii, cani, cahle, clopotei, instrumente muzicale, realizate de peste 120 de olari si familii de mesteri. Manifestarea este una de traditie pentru judetul Sibiu si pentru arealul transilvan, reunind in fiecare an olari din importante centre, precum Corund, Branistea, Horezu, Vadastra, Obarsa, ... citeste toata stirea