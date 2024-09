"Tata Dulce", carciuma din Lazaret de la complexul de pe Masinistilor (I)

"Tata Dulce" a fost o ctitorie a epocii "ce cu indreptatita mandrie patriotica" era numita oficial "Epoca Nicolae Ceausescu", ctitorie cu care nu se mandrea nimeni, care nu aparea la telejurnale, iar cand era pomenita la ziar, era neaparat de rau. Plus ca se afla prea in fundul cartierului. Totusi, a ramas in traditia orasului gratie numelui sau mai mult decat exotico-erotic si pitoresc."Tata Dulce" asa cum mi-o amintescBufetul "Lazaret", cunoscut mai degraba ca "La Tata Dulce", era un ... citește toată știrea