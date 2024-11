"Tataie" a furat o bicicleta electrica, dar nu a apucat sa se plimbe cu ea

La 68 de ani, bunicii isi plimba nepotii pe jos sau cu bicicleta. Regula nu i se aplica si unui sibian care si-a dorit o bicicleta, nu neaparat pentru nepotul sau.Pe scurt, omul a vazut o bicicleta electrica in fata unui local si a furat-o. Nu a apucat sa se bucure de ea, pentru ca in scurt timp a fost prins de politisti."La data de 11 noiembrie, politistii Biroului de Investigatii Criminale Sibiu au retinut un barbat in varsta de 68 de ani, sibian, cercetat penal sub aspectul savarsirii ... citește toată știrea