Teatrul "Gong": Calatorie in lumea subacvatica, pe scenele din Sibiu si Alba-Iulia

Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" prezinta luni, 20 mai, de la ora 10, spectacolul "Kunterbunt" in regia Anei Craciun-Lambru. Evenimentul are loc pe scena Teatrului de Papusi "Prichindel" din Alba Iulia, in cadrul celei de-a 17-a editii a Festivalului International de Teatru "Povesti". Publicul sibian va putea viziona spectacolul la sediul teatrului, joi, 16 mai, de la ora 18. Spectacolul este prezentat in limba germana, cu supratitrare in limba romana.Productia Teatrului "Gong" din ... citește toată știrea