Teatrul Gong: "cele mai bune spectacole pentru copii se vad la Sibiu"

Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" prezinta, la inceputul lunii martie productia nominalizata anul acesta la Gala Premiilor UNITER si productia pentru care teatrul sibian a primit anul trecut trofeul pentru cel mai bun spectacol pentru copii, in cadrul Galei Premiilor UNITER."Jungla", spectacolul nominalizat in acest an la categoria "cel mai bun spectacol pentru copii" va fi prezentat sambata, 1 martie, de la orele 11 si 18, si duminica, 2 martie, de la ora 11, iar "Povesti invizibile" - ... citește toată știrea