Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta joi, 27 aprilie, de la orele 11:00 si 14:00, spectacolul - concert "Vaca Rosalinda" pe scena Teatrului "Andrei Muresanu". Evenimentul are loc in cadrul Zilelor Sfantu Gheorghe, editia 30.Antrenant si muzical, spectacolul de la Sibiu este o joaca hazlie ce se construieste ca o calatorie in lumea animalelor si o pledoarie pentru respect si acceptare. Rosalinda este o vaca speciala si incantatoare, dar foarte enervanta prin atitudinea sa ... citeste toata stirea