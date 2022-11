Teatrul "Gong" Sibiu joaca in premiera la Festivalul National de Teatru

Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta joi, 10 noiembrie, de la ora 12:00, la Bucuresti, in cadrul Festivalului National de Teatru (FNT), premiera spectacolului "Zona minata" in regia Simonei Esarus. Spectacolul creat special pentru a fi jucat in salile de clasa este o co-productie in parteneriat cu Asociatia Romana pentru Promovarea Artelor Spectacolului (ARPAS).La Sibiu, spectacolul va avea zece reprezentatii gratuite, cu circuit inchis, la Colegiul National "Octavian Goga", ... citeste toata stirea