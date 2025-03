Temperaturile mari cresc riscul de avalansa in Muntii Fagaras. Recomandarile Salvamont Sibiu

Sfarsitul de saptamana se apropie, temperaturile exterioare sunt peste media perioadei in care ne aflam, iar riscul de avalansa in Muntii Fagaras a crescut."La peste 1800 m, stratul de zapada de la suprafata s-a tasat, dar raman zone periculoase, in special pe vai si pe versantii sudici si estici, unde sunt depozite de zapada de 40-60 cm, placi de vant si cornise. Temperaturile ridicate vor favoriza umezirea si ingreunarea stratului superior, ceea ce poate duce la avalanse de dimensiuni si ... citește toată știrea