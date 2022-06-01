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Teodor Ancuta: "Judetul Sibiu va ramane fara statiunea Paltinis"

Sursa: Tribuna Sibiu
Miercuri, 01 Iunie 2022, ora 20:07
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IN ULTIMA ADUNARE A CREDITORILOR SC PALTINIS SA DIN 23.05.2022, UNICUL CREDITOR EsEPES DANIEL A DECIS SINGUR SA PREIA IN PLATA CELE 15 ACTIVE (HOTELURI, VILE, CABANE, TERENURI INTRAVILANE) PENTRU SUMA DE 6,5 MILIOANE LEI (NU EURO), VALOARE STABILITA DE EVALUATOR AUTORIZAT. ASTFEL SC PALTINIS SA DUPA LICHIDARE, VA RAMANE SI FARA PATRIMONIU SI CU DATORII DE 2,0 MILIOANE LEI.

ODATA CU PRELUAREA DE CATRE EsEPES, A CELOR 15 ACTIVE DEEsINUTE DE SC PALTINIS SA, STAEsIUNEA PALTINIS VA DISPAREA, ...citeste toata stirea
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