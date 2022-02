Teologia cuvantului in gandirea Sfantului Sofronie de Essex

O lucrare noua ne aduce bucuria de a ne reintalni cu teologia Sfantului Sofronie de Essex. S-a publicat volumul Arhimandritului Petros Vryzas, Taina cuvantului in teologia Sfantului Sofronie (Ed. Basilica, Bucuresti, 2021, 243 pg.). In traducerea din limba greaca a Monahiilor Tecla si Porfiria din minunatul sobor al Manastirii din Essex dispunem acum de o sinteza teologica atent construita in jurul culturii cuvantului ca mijloc si miez de comunicare a adevarului teologiei in Ortodoxie. Cuvantul ... citeste toata stirea