Terenurile de sport din scoli vor putea fi folosite de elevi dupa ore si in vacante

Elevii din scolile din intreaga tara vor putea folosi terenurile de sport din curtea scolilor dupa ore sau in perioada vacantelor, dupa ce o lege care reglementeaza aceste activitati a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial si va trebui pusa in practica pana la inceputul lunii mai.Scolile vor trebui sa modifice regulamentele de functionare, astfel incat spatiile si terenurile de sport sa poata fi folosite de elevi dupa orele de curs sau in vacanta, potrivit Legii pentru modificarea si ... citeste toata stirea