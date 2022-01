Tilisca trece de incidenta de 15 la mie. In Chirpar si Marpod, incidenta este zero

Comuna Tilisca are cea mai mare rata de incidenta COVID-19 din judet, de peste 15 cazuri la mia de locuitori. La polul opus, in Chirpar si Marpod incidenta este zero, potrivit raportarii transmise marti de reprezentantii Prefecturii Sibiu.De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2 un numar de 49.027 de persoane, din care 367 de persoane au fost confirmate in ultimele 24 de ore.Pana marti, au fost declarate vindecate 41.069 de sibieni, ... citeste toata stirea