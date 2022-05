Tinerii vor primi credite garantate de la stat pentru organizarea nuntilor, printr-un program numit "Family Start". Potrivit premierului Nicolae Ciuca, programul urmeaza sa fie adoptat "in scurt timp" de catre executiv.Nicolae Ciuca spune a, pentru prima data in istoria Romaniei, Guvernul are un minister dedicat familiei, care "sa gaseasca solutiile cele mai bune pentru copii, tineri si familii la un loc".Premierul aminteste despre programul "Sprijin pentru Romania", care prevede, printre ... citeste toata stirea